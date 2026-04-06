Оценку поведения введут во всех школах России в 2027/28 учебном году

Оценку поведения планируют внедрить во всех школах России в 2027/28 учебном году. Об этом сообщили в Минпросвещения, пишет ТАСС.

Перед этим систему протестируют. В 2026/2027 учебном году апробацию проведут в 10 школах каждого региона. Ранее сообщалось, что в пилотном проекте уже участвовали школы из семи регионов и около двух тысяч учеников.

Оценка поведения будет трехбалльной: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Она будет зависеть от успеваемости, поведения ученика и его участия в общественной жизни школы.