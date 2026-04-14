В Рязанской области выбрали десять школ для апробации оценок за поведение

В Рязанской области определены десять школ, которые примут участие в апробации введения отметок за поведение. Об этом сообщает «МедиаРязань» со ссылкой на министерство образования региона.

Известно, что в эксперименте будут участвовать школы № 15 и № 39 города Рязани, а также Торбаевская школа Касимовского округа, Екшурская школа Клепиковского округа, Кораблинская школа № 1, Михайловская школа № 1, Кузьминская школа Рыбновского округа, Сасовская школа № 1, Вослебовская школа Скопинского округа, Спасская школа и Шиловская школа № 1.

Также отмечается, что апробация отметок за поведение запланирована на 2026/27 учебный год.

Напомним, оценку поведения пообещали ввести во всех школах России в 2027/28 учебном году.

Также в Минпросвещения назвали критерии оценивания для данной отметки.