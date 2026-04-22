Земли недостроенного «города-спутника» под Рязанью выставили на продажу

Земли недостроенного «города-спутника» в поселке Варские выставили на продажу. Объявление опубликовали на сайте ДОМ. РФ.

Общая площадь лота составляет 2,09 га. Начальная цена — 14 миллионов 464 тысячи рублей. На территории разрешается строить многоквартирные жилые дома до пяти этажей включительно. На продажу выставили пять земельных участков.

Напомним, в поселке Варские планировали построить жилой комплекс «Экополис» на 30 тысяч человек. Согласно плану, «город-спутник» должен был состоять из четырех-пятиэтажных домов, двухэтажных таунхаусов и индивидуальных жилых построек.

В 2014 году «КилСтройИнвест» выиграл конкурс федерального Фонда развития жилищного строительства на комплексную застройку 181,4 гектара в Варских в рамках государственной программы. В феврале и июле 2015 года компания заключила договоры с минстроем, по которым должна до конца 2017-го возвести 165 тысяч м2 жилья эконом-класса. В июне 2015-го районные власти выдали ей разрешение на строительство пяти многоэтажек, тогда начались работы.

Однако позже застройщик признал убыточность проекта.

Фото: сайт ДОМ. РФ.