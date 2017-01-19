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18:21, 19 января 2017 974
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Застройщик «города-спутника» в Варских назвал дату возобновления работ 1

Застройщик «города-спутника» в Варских назвал дату возобновления работ

Уфимская компания «КилСтройИнвест» планирует возобновить строительство ЖК «Экополис» в Варских в понедельник, 23 января. Об этом RZN.info сообщили в рязанском минстрое со ссылкой на письмо фирмы, поступившее 30 декабря. В этом же письме она выразила готовность вернуть деньги дольщикам, расторгнув договоры. На 1 января таких договоров было 29, отметили в министерстве.

Минстрой также сообщил что в июне 2016 года провел внеплановую документальную проверку компании и выявил нарушения законодательства о долевом строительстве. Руководителя привлекли к административной ответственности (части 2, 3, 4 статьи 14,28 КоАП).

В 2014 году «КилСтройИнвест» выиграл конкурс федерального Фонда развития жилищного строительства на комплексную застройку 181,4 гектара в Варских в рамках государственной программы. В феврале и июле 2015 года компания заключила договоры с минстроем, по которым должна до конца 2017-го возвести 165 тысяч кв. м жилья эконом-класса. В июне 2015-го районные власти выдали ей разрешение на строительство пяти многоэтажек, тогда начались работы.

В минстрое отметили, что фирму не устроили предложенные властями точки подключения к водопроводам и она решила построить собственные сети водоснабжения и водоотведения, скважины и очистные сооружения. По оценкам «КилСтройИнвеста», на обеспечение коммуникациями первой очереди «Экополиса» нужно порядка 80-90 млн рублей.

Напомним, на данный момент строительство заморожено. В декабре 2016 года министерство выиграло у застройщика два иска о финансовом обеспечении обязательств, в сумме он должен предоставить 6,6 млн рублей. Согласно материалам одного из дел, «КилСтройИнвест» назвал реализацию проекта убыточной.

На данный момент строительство заморожено.


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