В Рязанской области сохранится снежный покров

Об этом в своем Telegram-канале 22 апреля сообщил метеоролог Михаил Леус. После снегопада 21 апреля в Рязани высота снежного покрова сократилась с 25 до 9 см. Покров сохраняется и во Владимирской области (14 см). В Ивановской и Костромской областях снег сошел. Ранее редакция РЗН. инфо опубликовала фоторепортаж с рязанских улиц после апрельского снегопада.