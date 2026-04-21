Апрельский снегопад в Рязани. Фоторепортаж РЗН. инфо

Редакция РЗН. инфо публикует фоторепортаж с рязанских улиц после апрельского снегопада. Напомним, снег в Рязани выпал в ночь на 20 апреля. Осадки продолжались на протяжении всего дня. Синоптики заявили, что вслед за снегом в Рязань придут заморозки. Согласно прогнозу, температура в ночь на 22 апреля в регионе опустится до -3 градусов. Метеорологи прогнозируют, что апрельская «зима» в Рязанской области завершится в середине недели. Примечательно, что в этот же день в 2025 году в Рязани был побит температурный рекорд 1950 года. Тогда температура воздуха в городе прогрелась до +25,8 °С.

Фото: Кирилл Морозов.