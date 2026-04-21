В Рязани выпала почти месячная норма осадков в виде снега

По данным Гидрометцентра России, за 24 часа в Рязани выпало 16 мм осадков. Высота снежного покрова к 06:00 21 апреля достигла 25 см. Это почти половина от среднемесячной нормы апреля (38 мм). В областном центре выпало больше всего снега по региону. В Туме высота сугробов составила 16 см, в Елатьме — 13 см.