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Стало известно, в какие сроки восстановят сгоревший в 2024 дом Циолковского
Напомним, пожар произошел ночью 30 июля. Огонь распространился на верхние этажи и крышу.

Стало известно, в какие сроки восстановят сгоревший летом 2024 года дом Циолковского на улице Вознесенской. Об этом рассказала рязанская инспекция по охране ОКН в соцсетях.

Отмечается, что арендатор должен организовать проведение работ по сохранению объекта до июля 2027 года.

Ранее в инспекции рассказали РЗН. Инфо, что объект культурного наследия «Доходный дом А.И. Колемина, в котором проживал К.Э. Циолковский» находится в аренде у компании ООО «Циолковский». В 2024 году арендатор разработал и согласовал с ведомством проектную документацию по сохранению памятника.

Пожар произошел ночью 30 июля 2024 года. Огонь распространился на верхние этажи и крышу.