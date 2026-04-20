Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

По данным синоптиков, 20 апреля, в течение суток, на территории Рязанской области ожидаются осадки, местами сильные (в виде снега, мокрого снега, дождя). Местами возможен сильный снег. Помимо этого, ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с. В отдельных районах прогнозируется налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.