Опубликован прогноз погоды на 22 апреля в Рязанской области
В Рязанской области 22 апреля сохранится облачная погода, ночью местами пройдут осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщили в Рязанском ЦГМС. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит от -3°С до +2°С, днем — от +6°С до +11°С.
В ночные часы в отдельных районах возможна гололедица. Днем осадки маловероятны.
По данным синоптиков, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.