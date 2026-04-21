Опубликован прогноз погоды на 22 апреля в Рязанской области

В Рязанской области 22 апреля сохранится облачная погода, ночью местами пройдут осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщили в Рязанском ЦГМС. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит от -3°С до +2°С, днем — от +6°С до +11°С.