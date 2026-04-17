Обжалован приговор по делу о загрязнении свалки в Турлатове опасными отходами

Апелляционную жалобу на не вступивший в силу судебный акт подал адвокат одного из осужденных. Ее приняли к рассмотрению. Ранее в Рязани организованной группе вынесли приговор за загрязнение земли и воды опасными отходами в Турлатове. Суд признал виновными Валерия и Алексея Деевых, а также Дмитрия Максимова. Установлено, что с 2007 по 2022 годы они использовали подконтрольные фирмы и незаконно получили лицензии на обращение с отходами на территории гидротехнического комплекса в Турлатове.

Напомним, в 2019 суд запретил накапливать мусор в Турлатове и обязал вывезти отходы 3 и 4 классов опасности с территории. Однако свалка продолжила работать и перешла к новому собственнику — от ЗАО «Экоресурс» к ООО «Стилар». Совладельцем компании стала Наталья Деева — жена владельца свалки Валерия Деева и мать замдиректора ООО «Экошлак» Алексея Деева.