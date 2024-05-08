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Рязанца Сергея Пинтелина, пропавшего на охоте, убили
Информация следует из релиза, опубликованного на сайте Советского райсуда.

Пропавший рязанец Сергей Пинтелин был убит. Информация следует из релиза, опубликованного на сайте Советского райсуда.

В суд поступило ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Рязанской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу К., обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 258, ч.2 ст. 316 УК РФ.

По версии следствия, подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во время незаконной охоты добыл одну особь лося. Этим он причинил ущерб в размере 80 тысяч рублей.

Помимо этого, К., достоверно зная об убийстве П. (источник подтвердил РЗН. инфо, что речь идет о Пинтелине — прим.ред.) и желая помочь Ц. избежать ответственности, переместили труп в неустановленное место.

Обвиняемого К. заключили под стражу на два месяца — до 6 июля включительно. Постановление не вступило в законную силу.