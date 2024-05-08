Рязанца Сергея Пинтелина, пропавшего на охоте, убили

Пропавший рязанец Сергей Пинтелин был убит. Информация следует из релиза, опубликованного на сайте Советского райсуда.
В суд поступило ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Рязанской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу К., обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 258, ч.2 ст. 316 УК РФ.
По версии следствия, подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, во время незаконной охоты добыл одну особь лося. Этим он причинил ущерб в размере 80 тысяч рублей.
Помимо этого, К., достоверно зная об убийстве П. (источник подтвердил РЗН. инфо, что речь идет о Пинтелине — прим.ред.) и желая помочь Ц. избежать ответственности, переместили труп в неустановленное место.
Обвиняемого К. заключили под стражу на два месяца — до 6 июля включительно. Постановление не вступило в законную силу.