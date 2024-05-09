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«Ъ»: по делу Пинтелина задержали замначальника УУР УМВД по Рязанской области
Виталия Цыплакова подозревают в незаконной охоте и убийстве.

Советский райсуд на два месяца арестовал замначальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталия Цыплакова. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Цыплакова обвиняют в участии в незаконной охоте, а также в убийстве во время нее одного из егерей. Он не признал вину, утверждая, что преступления не было, а егерь ушел.

Незадолго до этого, по данным издания, райсуд на два месяца отправил бывшего полицейского Станислава Костина. Ему, помимо участия в незаконной охоте, инкриминируют и укрывательство преступления.

По версии следствия, они участвовали в охоте на лося, проходившей 24 февраля 2024 года недалеко от села Собчаково. Компания из восьми человек отправилась в лес и вскоре вернулась с добычей. Во время охоты пропал Сергей Пинтелин — его привлекли в качестве егеря, он выполнял функции загонщика.

Уточняется, что никто из арестованных вину не признает. Защита обращает особое внимание на то, что тело пропавшего егеря до сих пор не обнаружили.