В Рязани БСМП начала работать для гражданского населения

«Оказание медицинской помощи гражданскому населению в БСМП мы восстановили еще в ноябре 2025 года. Как только появилась возможность открыть 300 коек для жителей Рязанской области в БСМП, мы это сделали. Сейчас оказываем помощь участникам СВО и гражданскому населению», — рассказал Пшенников. Напомним, в октябре 2024 года стало известно, что БСМП начнут использовать для лечения участников СВО. Травмпункт при этом продолжил работу в прежнем режиме.

