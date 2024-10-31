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В рязанских больницах планируют разместить раненых участников СВО
Один из работников регионального Минздрава рассказал «Осторожно, новости», что отделения Городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) и Рязанской областной клинической больницы планируют использовать для лечения участников СВО.

В рязанских больницах планируют разместить раненых участников СВО. Об этом в четверг, 31 октября, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Один из работников регионального Минздрава рассказал каналу, что отделения БСМП и Рязанской областной клинической больницы планируют использовать для лечения участников СВО.

По словам источника «Осторожно, новости», в БСМП койки для солдат разместят в сосудистом отделении. Врачей начали учить оказанию помощи при характерных для боевых действий травмах. Отмечается, что пациентов переводят в другие больницы.

Ранее, по данным канала, на совещании в Минздраве РФ обсуждали вопрос об «эффективном возвращении в строй раненых бойцов».

«В качестве отрицательного примера Владимир Путин привел Рязанскую область. Власти региона не могут использовать новый военный госпиталь, так как он находится почти в аварийном состоянии», — говорится в сообщении.

Напомним, строительство госпиталя планировали завершить в августе 2024 года, позже сроки перенесли на сентябрь. Как уточнили «Осторожно, новости», сначала для раненых предложили использовать Михайловскую ЦРБ и санаторий ветеранов войн в поселке Солотча, но в обоих медучреждениях нет нужного оборудования.