Рязанцам рассказали о работе травмпункта БСМП
Отмечается, что проход к травмпункту в настоящее время осуществляется со стороны улицы Гоголя.
Травматологический центр БСМП продолжает работать в обычном режиме. Информация появилась в официальной группе медучреждения.
Первичная амбулаторно-травматологическая помощь оказывается круглосуточно:
- переломы мелких и средних трубчатых костей верхних и нижних конечностей с незначительным смещением, переломы костей плечевого пояса без значительного смещения;
- переломы крупных трубчатых костей верхних конечностей без смещения;
- вывихи плеча (свежие), фаланг пальцев верхних и нижних конечностей;
- ребер (1-2-х) без осложнений;
- переломы лодыжек без смещения;
- переломы пяточных костей без смещения;
- ПХО незначительных повреждений кожных покровов, слизистых поверхностей;
- ушибы мягких тканей, частичное повреждение связочного аппарата;
- термотравмы, инородные тела.
Отмечается, что проход к травмпункту БСМП в настоящее время осуществляется со стороны улицы Гоголя.