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Рязанцам рассказали о работе травмпункта БСМП
Отмечается, что проход к травмпункту в настоящее время осуществляется со стороны улицы Гоголя.

Травматологический центр БСМП продолжает работать в обычном режиме. Информация появилась в официальной группе медучреждения.

Первичная амбулаторно-травматологическая помощь оказывается круглосуточно:

  • переломы мелких и средних трубчатых костей верхних и нижних конечностей с незначительным смещением, переломы костей плечевого пояса без значительного смещения;
  • переломы крупных трубчатых костей верхних конечностей без смещения;
  • вывихи плеча (свежие), фаланг пальцев верхних и нижних конечностей;
  • ребер (1-2-х) без осложнений;
  • переломы лодыжек без смещения;
  • переломы пяточных костей без смещения;
  • ПХО незначительных повреждений кожных покровов, слизистых поверхностей;
  • ушибы мягких тканей, частичное повреждение связочного аппарата;
  • термотравмы, инородные тела.

Отмечается, что проход к травмпункту БСМП в настоящее время осуществляется со стороны улицы Гоголя.