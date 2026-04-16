В 2025 году в рязанских больницах начали работать шесть сервисов на основе ИИ

В 2025 году в рязанских больницах начали работать шесть сервисов на основе искусственного интеллекта. Об этом 16 апреля рассказал заместитель председателя правительства Александр Пшенников.

Нейросети теперь помогают врачам «читать» снимки маммографии, флюорографии, рентгена, КТ грудной клетки и головного мозга. ИИ выступает как второй эксперт — подсказывает, на что обратить внимание, и страхует от пропущенных деталей.

По словам Пшенникова, активно в регионе развивается и телемедицина. Если в 2023 году провели всего 225 онлайн-консультаций, то в 2025 — уже 3 764, а за первые три месяца 2026 года — почти 1 600.

«Телемедицина приносит узкого специалиста туда, где его раньше не было. Мы можем подключить любого врача из крупных центров», — пояснил Пшенников.

В регионе по видеосвязи не только консультируют, но и делают УЗИ сосудов шеи, — это помогает вовремя заметить риск инсульта.

Еще одно новшество — единая база ЭКГ для кардиологов. Первым к системе подключился Скопинский округ. В хранилище уже более 250 миллионов снимков. Как рассказал министр здравоохранения, пациенту больше не нужно носить с собой диски и бумажные копии — врач видит все в системе. В «цифру» перевели 92 вида медицинских документов.

Ранее Путин поручил внедрить ИИ в медицину. В Рязани учредили комиссию по искусственному интеллекту.