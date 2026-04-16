Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
13°
Птн, 17
15°
Сбт, 18
13°
ЦБ USD 75.23 -0.62 16/04
ЦБ EUR 88.73 -0.53 16/04
Нал. USD 77.51 / 76.70 16/04 15:35
Нал. EUR 91.61 / 91.70 16/04 15:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Назад в будущее. История крупнейшего рязанского автодилера «Регион 62»
Представим — на дворе 1975 год. Билл Гейтс и Пол Аллен...
14 апреля 14:30
575
Как работает индустрия киберспорта и VR в Рязани
Игровая индустрия стремительно эволюционирует. Зумеры и...
9 апреля 17:30
1 868
ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни,...
3 апреля 16:36
1 741
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
4 212
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В 2025 году в рязанских больницах начали работать шесть сервисов на основе ИИ
В 2025 году в рязанских больницах начали работать шесть сервисов на основе искусственного интеллекта. Об этом 16 апреля рассказал заместитель председателя правительства Александр Пшенников.

Нейросети теперь помогают врачам «читать» снимки маммографии, флюорографии, рентгена, КТ грудной клетки и головного мозга. ИИ выступает как второй эксперт — подсказывает, на что обратить внимание, и страхует от пропущенных деталей.

По словам Пшенникова, активно в регионе развивается и телемедицина. Если в 2023 году провели всего 225 онлайн-консультаций, то в 2025 — уже 3 764, а за первые три месяца 2026 года — почти 1 600.

«Телемедицина приносит узкого специалиста туда, где его раньше не было. Мы можем подключить любого врача из крупных центров», — пояснил Пшенников.

В регионе по видеосвязи не только консультируют, но и делают УЗИ сосудов шеи, — это помогает вовремя заметить риск инсульта.

Еще одно новшество — единая база ЭКГ для кардиологов. Первым к системе подключился Скопинский округ. В хранилище уже более 250 миллионов снимков. Как рассказал министр здравоохранения, пациенту больше не нужно носить с собой диски и бумажные копии — врач видит все в системе. В «цифру» перевели 92 вида медицинских документов.

Ранее Путин поручил внедрить ИИ в медицину. В Рязани учредили комиссию по искусственному интеллекту.