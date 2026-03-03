В Рязани учредили комиссию по искусственному интеллекту

В Рязанской области создали комиссию по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта. Соответствующее распоряжение правительства региона от 2 марта 2026 года № 101-р опубликовано на сайте «Рязанских ведомостей».

Комиссию возглавил губернатор Павел Малков. Среди основных задач комиссии — обеспечение согласованных действий органов власти по вопросам разработки, внедрения и использования технологий искусственного интеллекта, а также координация и оперативное решение вопросов в этой сфере.

Распоряжением также утверждено положение о комиссии и ее состав. Контроль за исполнением документа возложили на заместителя председателя правительства Рязанской области, курирующего экономический блок.