Путин поручил внедрить ИИ в медицину

Президент Владимир Путин поручил обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в медицинскую практику для автоматизации анализа данных и результатов исследований. Об этом сообщает ТАСС.

В число ключевых поручений также вошло улучшение системы записи к врачу через «Госуслуги», в том числе с возможностью отложенной записи и приемом в разных поликлиниках.

Также до 2027 года на «Госуслугах» будет добавлен показатель удовлетворенности населения качеством, сроками оказания и доступностью медицинской помощи.

Президент потребовал рассмотреть меры по недопущению простоев на новых объектах первичного звена здравоохранения и повысить эффективность правовой защиты медицинских работников при исполнении ими трудовых обязанностей.