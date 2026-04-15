Остановку «Памятник Павлову» в Рязани перенесут на прежнее место

16 апреля остановку «Памятник Павлова» перенесут от входа в филфак РГУ имени С. А. Есенина в сторону улицы Свободы «в целях обеспечения безопасности дорожного движения». Напомним, ее переносили в ноябре 2024 года и планировали оставить около учебного корпуса.