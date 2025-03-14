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Остановку «Памятник Павлову» в Рязани оставят около РГУ
Остановку «Памятник Павлову» в Рязани оставят около корпуса ФРФНК университета РГУ имени Есенина, а пешеходный переход перенесут ко входу в Нижний городской парк.

Остановку «Памятник Павлову» в Рязани оставят около корпуса ФРФНК университета РГУ имени Есенина, а пешеходный переход перенесут ко входу в Нижний городской парк. Комментарий мэрии появился под постами губернатора Павла Малкова.

«Переносить остановку от РГУ не планируем. Место для выхода и посадки пассажиров оставим на установленной локации. Пешеходный переход будет перенесен на 30 метров в сторону Рязанской филармонии. Таким образом „зебра“ будет расположена напротив входных групп Верхнего и Нижнего парков», — написали в мэрии.

Остановку перенесли к филфаку 13 ноября 2024 года.

Как стало известно РЗН. Инфо, вопрос возвращения остановочного пункта «Памятник Павлову» на прежнее место хотели рассмотреть только после выполнения последних работ по благоустройству Нижнего горпарка.