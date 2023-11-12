В Рязани остановку «Памятник Павлову» перенесут к филфаку РГУ

В Рязани остановку «Памятник Павлову» перенесут к филфаку РГУ. Об этом сообщает сайт мэрии.

С 13 ноября из-за реконструкции «пьяного» парка общественный транспорт станет останавливаться около здания № 20 на улице Ленина.

Изменения затронут автобусные маршруты №№ 7,7А, 11, 13, 17, 47 М², 49 М², 53 М², 62 М², 68 М³, 73 М², 77 М² и троллейбусный маршрут № 5.

Отмечается, что остановка пробудет на новом месте до сентября 2024 года.

Фото с сайта РГУ.