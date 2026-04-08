В Минпросвещения назвали критерии оценки поведения школьников

Так, определяться оценка поведения школьника будет по следующим критериям: соблюдение учеником дисциплины; социальное взаимодействие; личностные качества; учебная активность; активное участие в школьных мероприятиях и проектах. Ранее стало известно, что оценку поведения планируют внедрить во всех школах России в 2027/28 учебном году. Она будет будет трехбалльной.