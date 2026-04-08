В Минпросвещения назвали критерии оценки поведения школьников
В Минпросвещения назвали критерии оценки поведения школьников. Об этом 8 апреля сообщило ТАСС.
Так, определяться оценка поведения школьника будет по следующим критериям:
- соблюдение учеником дисциплины;
- социальное взаимодействие;
- личностные качества;
- учебная активность;
- активное участие в школьных мероприятиях и проектах.
Ранее стало известно, что оценку поведения планируют внедрить во всех школах России в 2027/28 учебном году. Она будет будет трехбалльной.