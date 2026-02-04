В Чучковском округе хотят ликвидировать три деревни
Речь идет об упразднении трех опустевших деревень — Коловерти, Илюшкино и Ивановка. Рассмотрение вопроса поручено специальной комиссии. Отмечается, что муниципальные власти уточнят информацию о зарегистрированных жителях и правах на недвижимое имущество, земельные участки, подготовят землеустроительные, геодезические и картографические материалы, организуют прием и рассмотрение возражений заинтересованных лиц.
