В Рязанской области закупят специализированный пожарный тягач за 8,3 миллиона рублей
В Рязанской области закупят специализированный пожарный тягач за 8,3 миллиона рублей. Соответствующий тендер объявили на сайте госзакупок.

Заказчик — министерство природопользования Рязанской области.

Согласно документам, предусмотрена поставка одного седельного тягача с повышенными эксплуатационными характеристиками, предназначенного для работы в сложных условиях, в том числе при тушении лесных пожаров. Поставка должна быть осуществлена до 30 августа 2026 года. Техника должна быть новой, год выпуска — не ранее 2025 года.

Автомобиль должен иметь механическую коробку передач. Двигатель — дизельный, с турбонаддувом, мощностью от 400 до 500 лошадиных сил. Подвеска — пневматическая, раздаточная коробка — двухступенчатая с блокировками, шины — повышенной проходимости. Объем топливного бака — не менее 480 литров. Кабина расположена над двигателем, двухдверная, откидывается вперед, есть спальное место. В обязательном порядке устанавливаются система ГЛОНАСС, тахограф с блоком СКЗИ и автомобильная радиостанция. На крыше — два желтых проблесковых маячка. В комплект оборудования войдут две аптечки, огнетушитель, светоотражающий жилет, знак аварийной остановки, домкрат грузоподъемностью от 20 тонн, резиновые коврики и штатный набор инструментов.

Напомним, в Рязани планировалось обновление парка пожарных автоцистерн.

В Рязанской области в 2026 году ожидаются периоды повышенного риска лесных пожаров.

Также были опубликованы объекты Рязанской области, подверженные угрозе лесных пожаров.