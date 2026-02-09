В Рязани обновят парк пожарных автоцистерн за 35,4 миллиона рублей

«Рязанская областная противопожарно-спасательная служба» опубликовала контракт на поставку трех пожарных автоцистерн. Его стоимость на сайте госзакупок составила 35 миллионов 374 тысячи 875 рублей. Согласно условиям договора, поставщик обязуется доставить технику в течение 90 рабочих дней с даты подписания контракта. Как указано в описании объекта закупки, каждая из трех автоцистерн будет вмещать до восьми кубометров воды, сможет разгоняться по асфальтированным дорогам до 75 км/ч или больше. Двигатель — дизельный.