Стало известно о смене места старта фестиваля «Рязанское море»

Фестиваль «Рязанское море», который пройдет 18 апреля, изменит место старта мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской ВДНХ.
В связи с отступлением воды от ворот Лесопарка точку старта перенесут в район Борковского затона.
Отмечается, что организаторы подготовили запасной план и скорректировали программу, а также время некоторых активностей. Участники могут ознакомиться с обновлениями на официальном сайте фестиваля.
Для доставки участников к новому месту старта от парковки у МАУК «Лесопарк» будут организованы автобусы. Расписание их отправления опубликуют в вторник, 13-го апреля.
Напомним, рязанцы зафиксировали спад воды в Лесопарке.
На данный момент на участие в сап-фесте подано около 1200 заявок. Ранее этот показатель составлял более 1000.