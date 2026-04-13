Стало известно о смене места старта фестиваля «Рязанское море»

Фестиваль «Рязанское море», который пройдет 18 апреля, изменит место старта. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской ВДНХ. В связи с отступлением воды от ворот Лесопарка мероприятие перенесут в район Борковского затона. Отмечается, что организаторы подготовили запасной план и скорректировали программу, а также время некоторых активностей. Участники могут ознакомиться с обновлениями на официальном сайте фестиваля. Для доставки участников к новому месту старта от парковки у МАУК «Лесопарк» будут организованы автобусы. Расписание их отправления опубликуют в вторник, 13-го апреля.

Напомним, рязанцы зафиксировали спад воды в Лесопарке.

На данный момент на участие в сап-фесте подано около 1200 заявок. Ранее этот показатель составлял более 1000.