В Рязани зафиксировали спад воды в Лесопарке перед сап-фестивалем

В Рязани фиксируется быстрое снижение уровня воды в Лесопарке, где в середине апреля планируется проведение крупного сап-фестиваля. Об этом сообщают участники прогулок на сапбордах, делясь кадрами из затопленной части парка. Сапсерферы отмечают, что при текущей динамике к дате проведения мероприятия уровень воды может оказаться недостаточным для массовых заплывов и полноценной программы фестиваля.

По словам рязанцев, сейчас глубина на участках бывших пешеходных дорожек составляет около 30-40 см, при этом вода продолжает заметно уходить.

Ранее фестиваль «Рязанское море» был перенесен на 18 апреля. Организаторы уточняли, что все ранее оформленные регистрации сохраняются в силе. По последним данным, на участие уже подали заявки более 1000 человек.