Сап-фестиваль «Рязанское море» перенесли

«К сожалению, Ока недостаточно поднялась для проведения сап-заплыва „Рязанское море“. По прогнозам Гидрометцентра и по данным регионального МЧС, пик половодья может выпасть на середину апреля. Поэтому мы вынуждены перенести мероприятие на 18 апреля. За это время будет понятен объем воды и площадка старта», — говорится в сообщении. Организаторы принесли извинения за доставленные неудобства. Уточняется, что все регистрации на сайте фестиваля остаются действительными. Возрастное ограничение — 18+.

Напомним, он должен был пройти 4 апреля.

