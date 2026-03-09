Над Рязанской областью уничтожили БПЛА

Один БПЛА самолетного типа перехватили над территорией Рязанской области в период с 20.00 до 23.00 8 марта. Всего над Россией сбили 34 дрона. Ранее сообщалось, что над рязанским регионом 8 марта уничтожили 14 БПЛА. Беспилотная опасность действовала с 12.14. В 22.10 ее отменили.