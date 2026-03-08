Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 08
Пнд, 09
Втр, 10
ЦБ USD 79.15 0.96 07/03
ЦБ EUR 91.84 1.05 07/03
Нал. USD 77.60 / 79.10 08/03 07:00
Нал. EUR 91.10 / 92.90 08/03 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
5 часов назад
550
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 000
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
743
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 913
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Ещё четыре БПЛА сбили в Рязанской области 8 марта
Отмечается, что беспилотники самолетного типа сбивали с 18 до 20 часов. Всего за этот период уничтожили 30 БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря. «По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — написал губернатор Павел Малков.

Ещё четыре БПЛА сбили в Рязанской области 8 марта. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что беспилотники самолетного типа сбивали с 18 до 20 часов. Всего за этот период уничтожили 30 БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря.

«По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — написал губернатор Павел Малков.

Ранее в Рязанской области сбили 10 БПЛА. Пострадавших нет.