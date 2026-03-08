Ещё четыре БПЛА сбили в Рязанской области 8 марта

Отмечается, что беспилотники самолетного типа сбивали с 18 до 20 часов. Всего за этот период уничтожили 30 БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря. «По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — написал губернатор Павел Малков.

Ещё четыре БПЛА сбили в Рязанской области 8 марта. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что беспилотники самолетного типа сбивали с 18 до 20 часов. Всего за этот период уничтожили 30 БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря.

«По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — написал губернатор Павел Малков.

Ранее в Рязанской области сбили 10 БПЛА. Пострадавших нет.