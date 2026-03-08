Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 08
Пнд, 09
Втр, 10
ЦБ USD 79.15 0.96 07/03
ЦБ EUR 91.84 1.05 07/03
Нал. USD 77.60 / 79.10 08/03 07:00
Нал. EUR 91.10 / 92.90 08/03 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
3 часа назад
296
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
979
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
740
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 901
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Малков прокомментировал массовую атаку БПЛА на Рязанскую область
«По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — отметил политик.

Павел Малков прокомментировал массовую атаку БПЛА на Рязанскую область. Губернатор подтвердил, что средствами ПВО 8 марта над территорией региона сбили десять БПЛА.

«По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — отметил политик.

Напомним, по данным Минобороны 10 беспилотников сбили в Рязанской области с 14 до 18 часов 8 марта.