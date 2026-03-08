Малков прокомментировал массовую атаку БПЛА на Рязанскую область

«По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — отметил политик.

Павел Малков прокомментировал массовую атаку БПЛА на Рязанскую область. Губернатор подтвердил, что средствами ПВО 8 марта над территорией региона сбили десять БПЛА.

Напомним, по данным Минобороны 10 беспилотников сбили в Рязанской области с 14 до 18 часов 8 марта.