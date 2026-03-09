Момент падения глыбы льда с крыши на девушку в центре Рязани попал на видео

Инцидент произошел вечером 4 марта. Глыба льда упала на 27-летнюю рязанку на пересечении Первомайского проспекта и улицы Павлова. Сообщалось, что она получила тяжелые травмы и была госпитализирована. На опубликованных кадрах видно, как глыба льда упала с крыши здания на девушку, когда она шла по тротуару. Ранее прокуратура организовала проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела о травмировании девушки.

Момент падения глыбы льда с крыши на девушку в центре Рязани попал на видео. Пост с кадрами 9 марта опубликован в соцсетях.

Инцидент произошел вечером 4 марта. Глыба льда упала на 27-летнюю рязанку на пересечении Первомайского проспекта и улицы Павлова. Сообщалось, что она получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

На опубликованных кадрах видно, как глыба льда упала с крыши здания на девушку, когда она шла по тротуару.

Ранее прокуратура организовала проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела о травмировании девушки.