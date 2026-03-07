Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о падении льда с крыши на рязанку

Отмечается, наледь упала на рязанку с многоквартирного дома на улице Павлова. Пострадавшая госпитализирована. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Рязанской области Олега Алексеевича Васильева доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах», — написано в посте.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела о травмировании девушки в центре Рязани. Об этом сообщили в информационном центре СК 7 марта.

В СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело.

Напомним, глыба льда упала на 27-летнюю рязанку в центре города на пересечении Первомайского проспекта и улицы Павлова. Прокуратура организовала проверку после падения глыбы льда на девушку в центре Рязани.