Прокуратура организовала проверку после падения глыбы льда на девушку в центре Рязани

Напомним, 4 марта на прохожую упали снежные глыбы с крыши дома на Первомайском проспекте. 27-летняя рязанка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). В ходе предварительного следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям управляющей компании. Ход и результаты расследования находятся на контроле.