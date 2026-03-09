В 2025 году в Рязанской области предотвратили 46 абортов

В Рязанской области реализуется проект «Скажи жизни «Да». В 2025 году в государственных медучреждениях провели порядка 350 консультаций, что помогло сохранить 46 детских жизней. Психологическую помощь будущим мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ежедневно оказывают специалисты комплексных центров соцобслуживания. Также программа реализуется и в частных клиниках.

Психологическую помощь будущим мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ежедневно оказывают специалисты комплексных центров соцобслуживания. Также программа реализуется и в частных клиниках.

Женщины могут анонимно и бесплатно получить информацию о всех видах поддержки на сайте по ссылке. Обратиться в центр можно по телефону 8 (4912) 76-00-53 .

Напомним, в 2025 году в Рязанской области утвердили закон о запрете склонения женщин к абортам. Сообщалось, что его главная задача — повышение рождаемости, сокращение абортов, защита прав женщин, укрепление института семьи и традиционных ценностей.

Кроме того, ранее стало известно, что в Рязанской области желающим сделать аборт женщинам предоставят соцподдержку.