В 2025 году в Рязанской области предотвратили 46 абортов
В Рязанской области реализуется проект «Скажи жизни «Да». В 2025 году в государственных медучреждениях провели порядка 350 консультаций, что помогло сохранить 46 детских жизней. Психологическую помощь будущим мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ежедневно оказывают специалисты комплексных центров соцобслуживания. Также программа реализуется и в частных клиниках.

В 2025 году в Рязанской области предотвратили 46 абортов. Об этом сообщили в соцсетях регионального министерства труда и соцзащиты населения.

В Рязанской области реализуется проект «Скажи жизни «Да». В 2025 году в государственных медучреждениях провели порядка 350 консультаций, что помогло сохранить 46 детских жизней.

Психологическую помощь будущим мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ежедневно оказывают специалисты комплексных центров соцобслуживания. Также программа реализуется и в частных клиниках.

Женщины могут анонимно и бесплатно получить информацию о всех видах поддержки на сайте по ссылке. Обратиться в центр можно по телефону 8 (4912) 76-00-53.

Напомним, в 2025 году в Рязанской области утвердили закон о запрете склонения женщин к абортам. Сообщалось, что его главная задача — повышение рождаемости, сокращение абортов, защита прав женщин, укрепление института семьи и традиционных ценностей.

Кроме того, ранее стало известно, что в Рязанской области желающим сделать аборт женщинам предоставят соцподдержку.