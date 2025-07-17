В Рязанской области утвердили закон о запрете склонения женщин к абортам

Законопроект «О защите материнства и мерах по профилактике искусственного прерывания беременности в Рязанской области» ранее внес на рассмотрение губернатор Павел Малков. Его главная задача — повышение рождаемости, сокращение абортов, защита прав женщин, а также укрепление института семьи и традиционных ценностей. После тщательной экспертизы и внесения 16 поправок закон приняли во втором чтении.

В Рязанской области утвердили закон о запрете склонения женщин к абортам. Решение приняли 16 июля, на заседании Рязанской областной Думы VII созыва.

Законопроект «О защите материнства и мерах по профилактике искусственного прерывания беременности в Рязанской области» ранее внес на рассмотрение губернатор Павел Малков. Его главная задача — повышение рождаемости, сокращение абортов, защита прав женщин, а также укрепление института семьи и традиционных ценностей.

После тщательной экспертизы и внесения 16 поправок закон приняли во втором чтении.