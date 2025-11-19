В Рязанской области желающим сделать аборт женщинам предоставят соцподдержку
Женщины, которые «находятся в ситуации репродуктивного выбора», теперь могут быть признаны нуждающимися в социальном обслуживании. Конкретные виды помощи в постановлении не уточняются.
В Рязанской области желающим сделать аборт женщинам предоставят соцподдержку. Соответствующее постановление министерства труда и соцзащиты Рязанской области опубликовали на сайте правительства региона.
