8 марта в Рязанской области погибли две женщины
8 марта в Рязанской области погибли две женщины. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Женщина 1969 года рождения погибла при пожаре в Пителинской районе. Там огонь уничтожил частный дом.
Ещё одна женщина 1970 года рождения погибла при пожаре в Клепиковском районе, где сгорел дом, гараж и машина.