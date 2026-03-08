8 марта в Рязанской области погибли две женщины

8 марта в Рязанской области погибли две женщины. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Женщина 1969 года рождения погибла при пожаре в Пителинской районе. Там огонь уничтожил частный дом.

Ещё одна женщина 1970 года рождения погибла при пожаре в Клепиковском районе, где сгорел дом, гараж и машина.