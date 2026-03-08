При пожаре в Рязанской области сгорел дом, гараж и машина. Есть пострадавший

Инцидент произошел 8 марта в деревне Иванково Клепиковского округа. Отмечается, что огонь уничтожил дом с печкой, деревянный гараж и ВАЗ 2121. Площадь пожара 48 квадратных метров. На пожар выезжали две пожарные машины и пять человек личного состава.

