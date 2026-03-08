Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 08
Пнд, 09
Втр, 10
ЦБ USD 79.15 0.96 07/03
ЦБ EUR 91.84 1.05 07/03
Нал. USD 77.60 / 79.10 08/03 07:00
Нал. EUR 91.10 / 92.90 08/03 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
3 часа назад
296
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
979
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
740
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 901
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области 8 марта сгорел жилой дом
Инцидент произошел в Пителине на улице Горького. В тушении участвовало три пожарных машины и 9 человек. «По рассказу жильцов одной из квартир, около часа дня они внезапно почувствовали сильный запах гари, по комнатам стал распространяться дым. О причинах пожара говорить пока преждевременно», — заявил начальник ПСЧ-32 по охране Пителина Дмитрий Сердцев.

В Рязанской области сгорел жилой дом 8 марта. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел в Пителине на улице Горького. В тушении участвовало три пожарных машины и 9 человек.

«По рассказу жильцов одной из квартир, около часа дня они внезапно почувствовали сильный запах гари, по комнатам стал распространяться дым. О причинах пожара говорить пока преждевременно», — заявил начальник ПСЧ-32 по охране Пителина Дмитрий Сердцев.