В Рязанской области 8 марта сгорел жилой дом

Инцидент произошел в Пителине на улице Горького. В тушении участвовало три пожарных машины и 9 человек. «По рассказу жильцов одной из квартир, около часа дня они внезапно почувствовали сильный запах гари, по комнатам стал распространяться дым. О причинах пожара говорить пока преждевременно», — заявил начальник ПСЧ-32 по охране Пителина Дмитрий Сердцев.

