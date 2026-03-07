Движение на перегоне Рязань-1 — Лесок в Рязанской области восстановлено

После ночного повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети. Восстановительные работы завершили в 13:37 и открыли движение по второму пути. «В настоящее время все поезда на участке курсируют по двум путям в штатном режиме. РЖД принимают все необходимые меры для ввода в график ранее задержанных составов», — написали в посте. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на сайте РЖД.

Движение на перегоне Рязань-1 — Лесок в Рязанской области восстановлено. Об это сообщили в Telegram-канале МЖД.

После ночного повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети. Восстановительные работы завершили в 13:37 и открыли движение по второму пути.

«В настоящее время все поезда на участке курсируют по двум путям в штатном режиме. РЖД принимают все необходимые меры для ввода в график ранее задержанных составов», — написали в посте.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на сайте РЖД.

Пассажиры задержанных поездов могли обратиться к прокурору на вокзале в Рязани.