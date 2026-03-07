Пассажиры задержанных поездов могут обратиться к прокурору на вокзале в Рязани

Сообщается, что рязанский транспортный прокурор Юрий Воронин находится на вокзале Рязань-1 и проводит прием пассажиров. Он разъясняет права граждан, пострадавших из-за задержек, и оказывает содействие в оперативном решении вопросов, связанных с нарушением расписания. Актуальную информацию о движении поездов можно уточнить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или на официальном сайте РЖД.

В связи с задержкой 11 пассажирских поездов из-за повреждения инфраструктуры на перегоне Рязань-1 — Лесок, на железнодорожном вокзале организован личный прием граждан с транспортным прокурором. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Актуальную информацию о движении поездов можно уточнить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или на официальном сайте РЖД.

Напомним, движение поездов временно осуществляется по одному пути. С задержкой следуют 11 пассажирских составов.

Фото — Московская межрегиональная транспортная прокуратура.