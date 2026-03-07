11 пассажирских поездов, проходящих через Рязанскую область, задержаны в пути

Сообщается, что 7 марта в 1:58 на перегоне Рязань-1 — Лесок в Рязанской области в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети. Движение поездов было временно приостановлено. В настоящее время движение поездов открыто по одному пути. С задержкой следуют 11 пассажирских поездов: № 15 Самара — Москва; № 41 Саранск — Москва; № 13 Челябинск — Москва; № 51 Пенза — Москва; № 9 Самара — Москва; № 21 Ульяновск — Москва; № 65 Тольятти — Москва; № 31 Орск — Москва; № 42 Москва — Саранск; № 208 Москва — Самара; № 106 Санкт-Петербург — Оренбург. Отмечается, что в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

