11 пассажирских поездов, проходящих через Рязанскую область, задержаны в пути
11 пассажирских поездов, проходящих через Рязанскую область, задержаны в пути. Об этом сообщили в РЖД 7 марта.

Сообщается, что 7 марта в 1:58 на перегоне Рязань-1 — Лесок в Рязанской области в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети. Движение поездов было временно приостановлено.

В настоящее время движение поездов открыто по одному пути. С задержкой следуют 11 пассажирских поездов:

  • № 15 Самара — Москва;
  • № 41 Саранск — Москва;
  • № 13 Челябинск — Москва;
  • № 51 Пенза — Москва;
  • № 9 Самара — Москва;
  • № 21 Ульяновск — Москва;
  • № 65 Тольятти — Москва;
  • № 31 Орск — Москва;
  • № 42 Москва — Саранск;
  • № 208 Москва — Самара;
  • № 106 Санкт-Петербург — Оренбург.

Отмечается, что в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.