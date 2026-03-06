В Госдуме заявили о запрете рекламы на YouTube

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу поправки в законодательство, которые запрещают размещение рекламы на информационных ресурсах с ограниченным доступом, сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко. По его словам, YouTube попадает под данное определение, что может привести к признанию любой рекламной интеграции на платформе незаконной. Ответственность за нарушение будут нести как рекламодатели, так и блогеры, распространяющие рекламу.

Реклама на YouTube в России запрещена и может считаться незаконной из-за ограничения доступа к самой платформе. Об этом пишет «Газета. ру».

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу поправки в законодательство, которые запрещают размещение рекламы на информационных ресурсах с ограниченным доступом, сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко.

По его словам, YouTube попадает под данное определение, что может привести к признанию любой рекламной интеграции на платформе незаконной. Ответственность за нарушение будут нести как рекламодатели, так и блогеры, распространяющие рекламу.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже возбудила дело против блогера за размещение рекламы на YouTube. В ведомстве подчеркнули, что к ресурсам с ограниченным доступом относятся не только видеохостинг YouTube, но и социальные сети Instagram* и Facebook*, а также мессенджеры Telegram и WhatsApp*. Несмотря на это, ни Telegram, ни YouTube официально не заблокированы в России и не внесены в реестр запрещенных ресурсов.

Напомним, в сети разгорелся скандал из-за заявлений о запрете рекламы в Telegram. Также РКН назвал исчерпывающими разъяснения ФАС по теме незаконности рекламы в Telegram.

* запрещены в РФ, так как принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной.