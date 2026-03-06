В сети разгорелся скандал из-за заявлений о запрете рекламы в Telegram

В ФАС заявили, что в связи с принятием мер по ограничению доступа к Telegram и WhatsApp* размещение интеграций на этих площадках имеет признаки нарушения рекламного законодательства. Отмечается, что ответственность за нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель. * принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской на территории России.

В сети разгорелся скандал из-за заявлений о запрете рекламы в Telegram. Об этом сообщается в соцсетях.

5 марта в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о том, что в ФАС заявили, что из-за ограничений доступа к Telegram и WhatsApp* размещение рекламных интеграций на этих площадках имеет признаки нарушения законодательства.

Поводом дл слухов также стало разбирательство ФАС из-за рекламной интеграции в одном из каналов, однако его автор заявила, что никакого судебного решения нет. Сам Telegram официально не заблокирован и не внесён в реестр запрещённых ресурсов, поэтому говорить о полном запрете рекламы в мессенджере сейчас преждевременно. Но если подобное судебное решение, то реклама в первую очередь будет запрещена и в заблокированном YouTube.

