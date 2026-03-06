Роскомнадзор назвал исчерпывающими разъяснения ФАС по теме незаконности рекламы в Telegram

Ранее в ФАС заявили, что публикация рекламы в мессенджере нарушает закон — ответственность несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель. Это заявление ведомства вызвало неоднозначную реакцию в сети. Эксперты считают, что, пока Telegram официально не заблокирован и не внесён в реестр запрещённых ресурсов, говорить о полном запрете рекламы в мессенджере преждевременно.

Роскомнадзор назвал исчерпывающими разъяснения ФАС по теме незаконности рекламы в Telegram. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

