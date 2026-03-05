Рязоблсуд отказал в условно-досрочном освобождении экс-советника Арцыбашева

Рязанский областной суд отменил постановление районного суда, которое ранее удовлетворило ходатайство адвоката об условно-досрочном освобождении осужденного Владимира Арцыбашева. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Дело Арцыбашева было рассмотрено в рамках апелляционного представления прокурора на решение Рязанского районного суда от 28 ноября 2025 года. 5 марта 2026 года Рязанский областной суд, изучив поведение осужденного в период отбывания наказания, пришел к выводу, что он не достиг целей наказания и не заслуживает условно-досрочного освобождения. Суд отклонил ходатайство адвоката, оставив Арцыбашева продолжать отбывать назначенное наказание.

Напомним, что 9 августа 2024 года Железнодорожный районный суд Рязани признал его виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком и штрафом в размере 500 тысяч рублей. Также с него было взыскано более 15 миллионов рублей в счет возмещения ущерба.

21 октября 2024 года приговор был изменен, и Арцыбашева отправили в исправительную колонию общего режима.

5 марта 2026 года Рязанский областной суд, изучив поведение осужденного в период отбывания наказания, пришел к выводу, что он не достиг целей наказания и не заслуживает условно-досрочного освобождения.

Суд отклонил ходатайство адвоката, оставив Арцыбашева продолжать отбывать назначенное наказание.