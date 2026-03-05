А что в кино? «К себе нежно», «Царевна-лягушка-2» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Семейное фэнтези «Царевна-лягушка-2» (Россия). Иван Царевич и Василиса готовятся к свадьбе, но древнее зло похищает невесту. Иван с сестрой Варей и друзьями отправляются в волшебное путешествие, чтобы спасти Василису. Их ждут чудеса, испытания и проверка настоящей любви.
Комедийная мелодрама «К себе нежно» (Россия). Надя, успешный врач, понимает, что давно перестала слышать свои чувства. После ухода мужа ей предстоит пройти шесть «уроков нежности», чтобы заново обрести себя, любовь и надежду на счастье.
Фильм ужасов «Граница» (Россия). Отец и дочь живут в доме вдали от цивилизации. Когда в лесу слышны выстрелы, отец понимает, что с появлением необычной добычи его дочери начинаются настоящие проблемы.
