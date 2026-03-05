Рязань
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
9 часов назад
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
А что в кино? «К себе нежно», «Царевна-лягушка-2» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Семейное фэнтези «Царевна-лягушка-2» (Россия). Иван Царевич и Василиса готовятся к свадьбе, но древнее зло похищает невесту. Иван с сестрой Варей и друзьями отправляются в волшебное путешествие, чтобы спасти Василису. Их ждут чудеса, испытания и проверка настоящей любви.

Комедийная мелодрама «К себе нежно» (Россия). Надя, успешный врач, понимает, что давно перестала слышать свои чувства. После ухода мужа ей предстоит пройти шесть «уроков нежности», чтобы заново обрести себя, любовь и надежду на счастье.

Фильм ужасов «Граница» (Россия). Отец и дочь живут в доме вдали от цивилизации. Когда в лесу слышны выстрелы, отец понимает, что с появлением необычной добычи его дочери начинаются настоящие проблемы.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».