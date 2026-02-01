Рязань
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
Вчера 17:54
221
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
654
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
845
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
1 109
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Кино

К себе нежно

Надя — успешный отоларинголог-хирург, но к своим 40 годам она вдруг поняла, что совсем ничего не знает о себе. Каждый день на работе она исследует органы чувств пациентов, но свои чувства разучилась слышать, а может, никогда и не слышала. Муж Борис ушел от нее два года назад, не выдержав рутины, хотя пара все еще не в разводе. Надя воспитывает дочь Оливию и продолжает жить в квартире свекрови. Наде нужны перемены, чтобы увидеть, что в мире на самом деле много любви. И в ее жизни возникают шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя, свой собственный голос и свою новую надежду.

Режиссёр
Иван Китаев
Актёры
Карина Разумовская, Артем Ткаченко, Пелагея Невзорова, Ольга Медынич, Людмила Артемьева, Алиса Конашенкова, Леонид Бичевин, Александра Велескевич, Елена Махова, Владислав Ценев, Василий Бриченко
Премьера
5 марта 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Романтика

